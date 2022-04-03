Жителя Новоград-Волынского района полицейские обоснованно подозревают в мошеннических действиях со средствами на помощь для военных нужд.

На Житомирщине полиция расследует мошенничество с волонтерской помощью более чем на 60 тысяч гривень.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Национальной полиции Украины.

Отмечается, что жителя Новоград-Волынского района полицейские обоснованно подозревают в мошеннических действиях со средствами на помощь для военных нужд.

"Предварительно установлено, что отдельные столичные предприятия откликнулись на предложение помочь военнослужащим в приобретении необходимой амуниции. 25-летний житель Новоград-Волынского района через социальные сети разместил объявление о наличии необходимых бронежилетов, шлемов и другого снаряжения. Однако, получив на свой счет средства, распорядился ими для собственных развлечений", - отмечается в сообщении.

В полиции добавили, что в период с 23 по 29 марта на счета злоумышленника оба предприятия перечислили в общей сложности более 60 тыс. грн.

Так, по факту мошенничества в крупных размерах (ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины) полицейские открыли уголовное производство, в ходе которого устанавливают все обстоятельства и назначили ряд необходимых экспертиз.

Вас также могут заинтересовать новости: