Он согласился занять должность руководителя так называемого "Михайловского отделения внутренних дел".

Следователи ГБР заочно сообщили о подозрении в коллаборационизме бывшему работнику исполнительной службы в Запорожской области.

Об этом сообщается на сайте Государственного бюро расследований.

Мужчина активно выступал за поддержку "нового порядка" оккупантов и добровольно согласился занять пост руководителя так называемого "Михайловского отделения внутренних дел" на временно оккупированной Российской Федерацией территории Запорожской области.

Известно, что он оказывает помощь РФ и ее военизированным формированиям в проведении подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения.

Сейчас бывшего правоохранителя подозревают в добровольном занятии должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории (части 7 статьи 111-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, что Россия собирается направить в Запорожскую область выездные бригады работников своего министерства внутренних дел для раздачи паспортов РФ.

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