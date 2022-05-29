Организовывать "процесс" будут работники МВД России.

Россия собирается направить в Запорожскую область выездные бригады работников своего министерства внутренних дел для раздачи паспортов РФ.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на члена так называемого "Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области" Владимира Рогова.

"Выездные бригады сотрудников МВД России могут организовать в Запорожской области для приема документов на получение паспорта РФ. Прорабатываются варианты организации процесса", - заявил Рогов.

При этом он не уточнил, когда начнется процесс "паспортизации".

Как сообщал УНИАН, в Запорожской области оккупанты назначили гауляйтером Кирилловской общины Мелитопольскую сепаратистку Екатерину Уманец.

Кроме того, в Мелитопольском районе сотрудники одного из отделов полиции перешли на сторону врага среди предателей есть участники антитеррористической операции.

В области развивается партизанское движение. В оккупированных Мелитополе и Токмаке партизаны распространяют антироссийские листовки.

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