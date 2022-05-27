По данным следствия, группа военнослужащих РФ, находясь в селе Вишневое Черниговского района, жестоко обращалась с гражданским населением.

Генеральная прокурора и Черниговская областная прокуратура установили военнослужащего вооруженных сил РФ, который издевался над мирными жителями во время оккупации части Черниговской области.

Об этом говорится в сообщении офиса Генерального прокурора в Телеграм-канале.

Ему сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса).

По данным следствия, группа военнослужащих РФ, находясь в селе Вишневое Черниговского района, жестоко обращалась с гражданским населением. Они неоднократно задерживали и избивали одного из жителей села. Дважды пострадавшего более суток удерживали в морозную погоду в неотапливаемом складском помещении, где над ним издевались и били прикладами автоматов. Его пожилую мать держали в багажнике автомобиля.

"Также оккупанты завладели транспортным средством мужчины, которым перевозили награбленное у местных жителей имущество", - отмечается в сообщении.

В офисе Генпрокурора уточнили, что в настоящее время устанавливаются другие военные ВС РФ, причастные к совершению преступлений против мирного населения.

Досудебное расследование осуществляется следственным отделом Управления СБУ в Черниговской области.

Вас также могут заинтересовать новости: