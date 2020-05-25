На заместителя главного врача Института рака средь бела дня напали неизвестные

Как сообщил глава института, нападавшие наносили удары со спины, исключительно в голову.

На заместителя главного врача Национального института рака Анатолия Шудрака около 8 утра напали неизвестные. Нападающие били его в голову со спины прямо перед главным входом в клинику.

Об этом в Facebook сообщил главный врач Института Андрей Безносенко.

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«Национальный институт рака видел много, но никто не ожидал, что в 8 утра, когда пациенты и врачи входят в клинику, перед главным входом происходит нападение на врача, моего заместителя по хирургической части, доктора медицинских наук, Заслуженного врача Украины и лауреата Государственной премии Анатолия Шудрака, которой в 2010-15 годах работал главным военным хирургом Министерства обороны и почти год, с самого начала войны, провел в зоне АТО», - написал он.

Безносенко напомнил, что и сам подвергся подобному нападению.

«Нападение точь-в-точь напоминает нападение на меня - без слов, удары со спины, исключительно в голову, не исключено с использованием кастета. Да и заказчики те же самые», - отмечает глава Института.

«Комиссия, в которую входит Шудрак А.А., зафиксировала в институте недостачу материальных ценностей почти на 9 млн, а «карманного» директора уже нет для прикрытия злоупотреблений, поэтому и остаются методы 90-х», - заявил Безносенко.

Напомним, в марте в Киеве напали на главного врача Института рака. По его словам, он никогда ни с кем не имел конфликтов, кроме как теперь в институте.

Как сообщал УНИАН, в августе 2019 года правоохранители задержали врачей Института рака на вымогательстве взяток от онкобольных за назначение бесплатных лекарств, после этого там прошли обыски.

В сентябре прокуратура сообщила о подозрении заведующему поликлинического отделения Национального института рака и врачу-онкологу, причастным к коррупционным схемам в медучреждении. В конце октября Министерство здравоохранения направило в правоохранительные органы материалы аудита, который обнаружил бессистемные закупки и неиспользованное оборудование. В феврале 2020 года прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту растраты бюджетных средств во время закупок должностными лицами Национального института рака.

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