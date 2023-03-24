По предварительным данным, ежемесячно мошенническая схема могла приносить 500 тысяч долларов прибыли.

На Закарпатье прекратили деятельность мошеннического call-центра, выманившего у граждан Евросоюза более 130 тыс. долл. Ранее украинцев уже предупредили, о случаях "фишинга" в системе "ПриватБанка".

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры. Следствием установлена причастность жителей Киевской и Львовской областей, а также Днепра – к незаконной деятельности так называемого call-центра.

"Временно проживая на Закарпатье, они наладили его деятельность здесь. Подозреваемые звонили гражданам стран ЕС, представлялись сотрудниками трейдинговых компаний или банковских учреждений и мошенническим путем выманивали средства у пострадавших иностранцев. Получив денежные переводы, выводили их в криптовалюту", - говорится в сообщении.

Отмечается, что офисное помещение, оснащенное компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением, было расположено в Ужгороде и рассчитано на одновременную работу там до 20 человек. Кандидатов на места "операторов" тщательно отбирали, они проходили проверку полиграфом, а одним из основных условий было владение чешским, словацким, польским или венгерским языками.

Правоохранители задокументировали несколько фактов противоправной деятельности граждан, убытки от которой составили ориентировочно 5 млн грн, что эквивалентно более 130 тыс. долл. По предварительным данным, ежемесячно мошенническая схема могла приносить 500 тыс. долл. прибыли. Других причастных к ее деятельности лиц, а также потерпевших, будут устанавливать.

По данным прокуратуры, на днях проведен ряд обысков на территории Закарпатья, Винницкой, Киевской областей и г. Киева. Найдено и изъято более 80 тыс. долл. и денежные средства в другой валюте, элитные транспортные средства, десятки единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, флэш-носители, черновые записи, банковские карты и другие вещественные доказательства.

Четырем лицам сообщено о подозрении в мошенничестве с использованием электронно-вычислительной техники в особо крупных размерах (ч. ч. 3, 4 ст. 190 УК Украины).

Мошенничество в Украине - последние случаи

Напомним, что за последнее время правоохранители раскрыли несколько громких случаев мошенничества. Буквально сегодня стало известно, что в столице задержали группу лиц, которые под прикрытием сбора средств на помощь детям, присваивали деньги украинцев себе.

Также 8 марта в Одесской области правоохранители задержали местную "вангу", которая обманом выманивала деньги у пенсионерки. Пожилой бабушке мошенница говорила, что на ней "висит" порча.

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