Аферисты работают в Telegram-каналах с заменой номера, которые с виду напоминают каналы банков и международных организаций.

В Украине начала работать новая схема мошенников через "ПриватБанк". Государственный банк предупреждает своих клиентов относительно возможного обмана.

Так, как сообщает пресс-служба "Приватбанка" в соцсети Facebook, мошенники предлагают ложные помощи от Европейского Союза.

Аферисты работают в Telegram-каналах с заменой номера, которые с виду напоминают каналы банков и международных организаций. На этих каналах публикуют предложения оказания помощи от стран ЕС. Для получения средств необходимо предоставить пин-код карты, CVV, иначе - грозят заблокировать счета.

"Хотели получить помощь, а потеряли последние деньги на карточке. К сожалению, это не редкий случай, ведь даже в это время мошенники пытаются обмануть доверчивых клиентов банка", - сообщает пресс-служба банка.

В "Приватбанке" призвали граждан соблюдать следующие правила безопасности:

никому не сообщать срок действия карты, CVV-код, пароли и PIN-коды,

не переходить по разным подозрительным ссылкам.

"Стоит помнить, что безопасные сайты всегда имеют значок замка возле адреса, тогда как на мошеннических отсутствует", - подчеркнули в банке.

Раньше в Приватбанке рассказывали об аферистах, которые под видом выплат украинцам от ООН, ЕС, ПриватБанка, "Дии" и даже НАТО предлагают клиентам перейти по ссылке на фишинговый сайт и пройти опрос (заполнить персональные данные и данные банковских карт) для получения помощи. Будьте внимательными!

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