Злоумышленники, представляясь сотрудниками благотворительных организаций, звонили предпринимателям, в различные организации и гражданам с просьбой приобщиться к сбору денежных средств.

В Киеве правоохранители разоблачили преступную группу, участники которой завладевали денежными средствами граждан под видом сбора средств на нужды пострадавших от войны детей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры. По данным следствия, организаторы группировки зарегистрировали несколько фиктивных организаций и выдавали их за благотворительные фонды. Привлекая исполнителей, они также образовали call-центр.

"Операторы call-центра, представляясь работниками благотворительных организаций, в частности, "Благотворительного фонда "Дева Мария", звонили предпринимателям, представителям различных организаций и гражданам Украины с просьбой приобщились к сбору денежных средств", - говорится в сообщении.

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Злоумышленники уверяли, что собирают средства на нужды детей, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ. Для маскировки противоправной деятельности они переводили около 5% полученных денег на благотворительность. Остальные полученные средства они распределяли между собой по заранее разработанной процентной схеме.

Таким образом участники преступной группы присвоили более 10 млн грн.

Во время обысков по местам жительства фигурантов правоохранители изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность, банковские карты, документацию и печати, а также мобильные телефоны, которые могли быть орудием совершения преступлений.

По результатам расследования правоохранители задержали четырех человек, которым сообщено о подозрении в незаконном использовании с целью получения прибыли благотворительных пожертвований, совершенном в составе организованной преступной группы.

В настоящее время решается вопрос об избрании всем подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия.

Мошенники в Украине

С начала войны в Украине оживилась деятельность мошенников, которые прикрываясь сбором средств на нужды ВСУ или переселенцев, присваивают деньги. Так, в январе в Одесской области объявили в розыск мужчину, который под видом сбора средств для Вооруженных сил Украины присвоил деньги граждан. Таким образом "волонтер" собрал от граждан 30 тыс. грн, но на помощь военным их не использовал. Всего он обманул 26 человек.

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