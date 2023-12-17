По словам военного, первые две гранаты, которые во время сессии бросил под ноги односельчанам один из депутатов, покатились именно под его стул.

Во время теракта на заседании сессии сельского совета села на Закарпатье 15 декабря пострадал военный Василий Штефко, у которого протезы ног.

Военный в настоящее время находится в больнице с осколочными ранениями мягких тканей, передает Укринформ. По его словам, первые две гранаты, которые во время сессии бросил под ноги односельчанам один из депутатов, покатились именно под его стул.

"Все произошло очень быстро, буквально за две-три секунды, я не успел среагировать. Очнулся уже в больнице. Мне провели все операции, стабилизировали. Меня спасли протезы - правда, один из них сильно поврежден, придется менять", - рассказал о своем состоянии Штефко.

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По его словам, в больнице ему оказали всю необходимую помощь, он полностью обеспечен лекарствами и надлежащим уходом.

Кто такой военный Василий Штефко

Мужчина является военным 128-й бригады. Ушел на фронт добровольцем после полномасштабного вторжения, скрыв в местном центре комплектации то, что у него два протеза. Служил водителем в одном из подразделений бригады на Запорожском направлении. Позже из-за проблем со здоровьем его отправили в тыл, несколько месяцев назад комиссовали из рядов ВСУ по состоянию здоровья.

После этого Штефко стал волонтером и помогал ВСУ. Он является жителем села Керецки и депутатом местного сельского совета.

Теракт в сельсовете на Закарпатье

15 декабря в селе Керецки во время заседания сессии сельсовета один из депутатов бросил на пол в зале заседаний три гранаты, которые сразу взорвались. По обновленным данным, от подрыва гранат пострадало 23 человека включая подозреваемого. Их госпитализировали в несколько медучреждений области с телесными повреждениями различной степени тяжести. У большинства диагностировали осколочные ранения.

16 декабря один из мужчин умер в больнице от полученных травм.

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