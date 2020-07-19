Ужасная авария на Закарпатье: фура протаранила Mazda, погиб тренер с детьми – журналист (фото и видео)

На месте работают спасатели и медики.

Возле Мукачево в Закарпатской области фура протаранила легковой автомобиль Mazda CX-5, после чего перевернулась и загорелась

Читайте такжеШестеро погибших: в полиции раскрыли подробности жуткого ДТП на Одесщине и показали видео с места аварииОб аварии в своем Telegram-канале сообщил местный журналист Виталий Глагола.

По его информации, авария случилась в 16:30.

«На видео, которое скинули очевидцы, видно, что в ДТП есть жертвы. Грузовик после столкновения слетел с дороги и загорелся. Сейчас на месте работают спасатели и медики», – отметил журналист.

Позже он добавил, что в ДТП погиб главный тренер ФК «Мункач» Виктор Ряшко и двое детей 11 и 13 лет.

«Единственная выжившая в автомобиле Mazda жена тренера... Информацию неофициально подтверждают в больнице Мукачево», – сообщил Глагола.

Ранее УНИАН писал, как 18 июля в Одесской области в результате столкновения Mitsubishi Outlander и «ВАЗ» погибли шесть человек, еще троих госпитализировали.

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