Авария в Днепропетровской области случилась во вторник днем, отметили в полиции.

Во вторник, 12 октября, возле поселка Привольное Никопольского района Днепропетровской области в ДТП попал легковой автомобиль "Skoda Octavia", в котором ехали четыре человека – один из пассажиров "вылетел" на обочину после удара, двое других и водитель были заблокированы в машине.

Авария на Днепропетровщине случилась на автодороге "Днепр – Никополь", пассажиров из поврежденного авто освободили спасатели, говорится на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По его данным, также из авто достали тело погибшего – не выжил водитель 1982 года рождения.

"...По предварительной информации, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на обочину, где совершил столкновение с деревом...", – отметили в ГСЧС.

В ведомстве добавили, что из машины спасли двух женщин 2003 и 1980 г. р. Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Из машины "вылетел" мужчина 2003 г. р. Он получил незначительные повреждения и не захотел ехать в больницу.

Напомним, в конце апреля в селе Братское Днепропетровской области женщина за рулем авто "Peugeot 308" на пешеходном переходе сбила двух детей – мальчика и девочку, которым было примерно по 12 лет. Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

Автор: Екатерина Присяжнюк