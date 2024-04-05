Настоятель храма Хустской епархии УПЦ МП навел смуту в приграничном регионе.

Настоятель храма Хустской епархии УПЦ МП на Закарпатье пытался расшатать общественно-политическую обстановку в приграничном регионе.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, клирик разжигал религиозную и межнациональную ненависть в регионе, а также оправдывал агрессивную войну РФ против Украины.

"Фигурант называл полномасштабное вторжение РФ "гражданской войной" и призывал верующих уклоняться от мобилизации. Кроме того, он подстрекал прихожан против представителей одного из нацменьшинств и прихожан других религиозных конфессий. Провокационную риторику клирик распространял во время общения с местными жителями, а также на собственной странице в Фейсбуке. Таким образом фигурант пытался расшатать общественно-политическую обстановку в регионе в пользу страны-агрессора", - говорится в сообщении СБУ.

На основании собранных доказательств настоятелю храма сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам); ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Как отмечают в СБУ, расследование по этому делу продолжается. Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы.

Разоблачение преступной деятельности клириков УПЦ МП на Закарпатье

В феврале этого года СБУ информировала, что сообщено о подозрении в антиукраинской деятельности двум клирикам - настоятелю храма и священнику мужского монастыря Хустской епархии УПЦ (МП) на Закарпатье.

Отмечалось, что оба попа были идеологическими сторонниками коммунистического режима и распространяли пропаганду бывшего СССР. Фигуранты публично распространяли через интернет запрещенную коммунистическую символику и советские лозунги, обнародовали враждебный контент на собственных страницах в социальных сетях.

На основании собранных доказательств обоим клирикам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (распространение коммунистической символики и пропаганда коммунистического тоталитарного режима). Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В целом известно уже о немалом количестве разоблаченных в Украине священнослужителей УПЦ МП, которые вели подрывную деятельность и помогали стране-агрессору в ведении войны в Украине.

В частности, в октябре прошлого года Суд посадил клирика Украинской православной церкви Московского патриархата на 15 лет за сбор и слив данных об украинских военных для российского ФСБ.

Поп входил в агентурный аппарат ФСБ и собирал разведданные о системе обороны Сумщины.

В частности, прежде всего врага интересовали геолокации подразделений ВСУ и установочные данные должностных лиц военно-гражданских администраций в Шосткинском районе.

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