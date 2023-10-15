46-летний водитель BMW превысил скорость, не справился с управлением и съехал на обочину, по которой шла девочка.

В Ужгородской области пьяный водитель совершил наезд на 6-летнего ребенка. От полученных вследствие ДТП травм девочка скончалась на месте.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Закарпатской области. Водителя уже задержали правоохранители.

"Сегодня, 14 октября, в 16:10 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Турья Поляна, что в Ужгородском районе. По предварительной информации заявителей, в аварии пострадал малолетний ребенок. (...) Известно, что 46-летний водитель автомобиля марки BMW, значительно превысивший безопасную скорость, не справился с управлением и съехал на обочину, по которой в то время шла 6-летняя девочка. Водитель совершил наезд на ребенка, после чего влетел в забор дома. От полученных травм малолетняя скончалась на месте происшествия", – рассказали првавоохранители.

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Полицейские освидетельствовали водителя. Выяснилось, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Драгер зафиксировал 2,13 промилле алкоголя в его крови (допустимое содержание равно 0,2 промилле, – ред.)

"Сейчас следователи задержали злоумышленника в порядке статьи 208 УПК Украины и поместят в изолятор временного содержания. Уголовное производство в полиции открыто по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, повлекшем смерть потерпевшей. По делу продолжаются первоочередные следственные действия и будет проведен ряд необходимых экспертиз", – пояснили в полиции.

Задержанный может провести в тюрьме до десяти лет с последующим лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

ДТП в Украине: другие новости

Во Львовской области 19-летняя девушка решила покататься на капоте авто. За рулем был нетрезвый водитель. Девушка не удержалась и упала на проезжую часть, получив травму головы. Она умерла на месте.

В сентябре сообщалось, что на Прикарпатье полицейский сбил подростка. 16-летний парень погиб от полученных травм.

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