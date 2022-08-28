Злоумышленники воровали цветы из могил воинов на Аллее Славы Героев в городе Мукачево.

В городе Мукачево пара обворовывала могилы украинских воинов, установлено, что злоумышленники причастны минимум к четырем таким преступлениям.

Местные жители – женщина и мужчина в возрасте 35 и 34 года утром воровали цветы с могил военных на Аллее Славы Героев, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Закарпатской области.

Правоохранители узнали, что после краж злоумышленники формировали из украденных цветов новые композиции и продавали на местных рынках и в заведениях отдыха.

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Пару обвиняют в правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 297 Уголовного кодекса Украины (Надругательство над могилой, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

За такое преступление злоумышленникам грозит ограничение свободы на срок от четырех до пяти лет или лишение свободы от четырех до семи лет.

Ранее стало известно, что в Ивано-Франковске (Прикарпанье) "бизнесмены" зарабатывали на "благотворительности" – злоумышленники продавали волонтерам завезенную гуманитарную помощь.

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