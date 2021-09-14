Ребенок погиб в понедельник в одном из сел Закарпатской области, выяснили правоохранители.

В селе Гребля Закарпатской области, расположенном под городом Иршава, автомобиль "Volkswagen" насмерть сбил 13-летнего мальчика, который ехал на велосипеде.

Смертельное ДТП на Закарпатье случилось поздно вечером в понедельник, 13 сентября. Правоохранителям об аварии около 22.20 сообщил водитель иномарки, говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в регионе.

По данным ведомства, за рулем авто был 30-летний житель Иршавы. Мужчина сказал, что наехал на велосипедиста. Водитель утверждал, что мальчик внезапно начал переезжать дорогу.

"...От полученных травм мальчик скончался на месте аварии. Полицейские освидетельствовали водителя – за рулем он был трезвый...", – добавили в Нацполиции.

Начато производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса – Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего.

Максимальное наказание за такое правонарушение – восемь лет лишения свободы. Также нарушителя могут лишить права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, вечером 11 сентября в поселке городского типа Николаевка Сумской области столкнулись легковушка и грузовое авто.

В результате ДТП, в частности, пострадали трое детей. Несовершеннолетние ехали в легковом авто. Один ребенок оказался в реанимации.

Автор: Екатерина Присяжнюк