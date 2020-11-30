В больнице умер ребенок - пассажир легкового автомобиля.

На Закарпатье количество погибших в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем в Мукачевском районе увеличилось до пяти.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Закарпатской области.

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Согласно информации, в результате столкновения легкового автомобиля ВАЗ-2115 и грузовика Scania погибли 4 человека, которые находились в легковом автомобиле, также получил травмы ребенок.

«Прежде всего спасатели извлекли из искореженной машины травмированного мальчика и передали его в карету экстренной медицинской помощи. К сожалению, несмотря на старания медиков, ребенок умер в больнице», - говорится в сообщении.

Тела четырех погибших бойцы ГСЧС деблокировали из автомобиля с помощью специнструмента и передали правоохранительным органам.

Водитель грузовика в ДТП не пострадал.

Смертельное ДТП на Закарпатье: что известно

Сегодня в Закарпатской области на отрезке автодороги Мукачево-Рогатин в результате столкновения грузовика и легковушки погибли четверо людей.

По предварительной информации, водитель легковушки выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение.

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Автор: Светлана Макринская