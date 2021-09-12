Серьезное ДТП в Сумской области произошло в субботу.

В Сумской области в поселке городского типа Николаевка произошло ДТП – столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В результате аварии, в частности, пострадали трое несовершеннолетних детей. Дети ехали в легковушке. Один ребенок остается в реанимации.

Авария случилась на автодороге "Батурин – Конотоп – Сумы". Правоохранители узнали о случившемся в субботу вечером, 11 сентября, сообщил отдел коммуникации полиции Сумской области.

Предварительно установлено, что автомобиль "ВАЗ 2109" под управлением 32-летнего мужчины выехал на встречную полосу без включенного света фар, из-за чего столкнулся с грузовым автомобилем "МАN".

В результате ДТП обе машины получили значительные механические повреждения.

Получили телесные повреждения различной тяжести водитель и пассажиры автомобиля "ВАЗ". В частности, трое несовершеннолетних детей 12-ти, 10-ти и 4-х лет доставили в Сумскую областную клиническую больницу (СОКЛ).

Читайте такжеВ Киеве очень пьяный мужчина на легковушке "влетел" в патрульное авто: полицейские госпитализированыПо данному факту в полиции открыли производство по признакам ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание за нарушение правил движения, в результате которого кто-то погиб или получил тяжкие телесные повреждения, – до восьми лет лишения свободы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в приемном отделении СОКЛ, в воскресенье, 12 августа, по состоянию на 15.00 в больнице остался один ребенок, который находится в реанимации.

Ранее стало известно, что в Хмельницкой области вблизи села Приворотье Второе иномарка попала в ДТП, а потом утонула в пруду. После того, как машину достали, в ней обнаружили тело погибшего.

Авторы: Виталий Кохан, Екатерина Присяжнюк