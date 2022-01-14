Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Пенсионера из Волынской области будут судить за неоднократное изнасилование 7-летней девочки.

Об этом сообщают в пресс-службе Волынской областной прокуратуры.

По данным следствия, с июня по август 2021 года 63-летний пенсионер неоднократно глумился над ребенком у себя в гараже.

Владимир-Волынская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве об изнасиловании 7-летней девочки и совершении в отношении нее развратных действий (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 УК Украины) жителем поселка Благодатное.

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Ранее сообщалось, что в Днепре прохожие устроили "самосуд" над нетрезвым подростком, который приставал к 12-летней девочке.

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