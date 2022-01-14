Принца Эндрю исключили из королевской семьи.

Британская королева Елизавета ІІ исключила своего сына принца Эндрю, герцога Йоркширского, из королевской семьи, лишив его всех военных титулов и покровительства.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

Принц Эндрю лишился права называться "Его королевское высочество". Также он не сможет больше выполнять никаких государственных обязанностей и не вернется к ним впредь.

Читайте такжеЗавещание принца Филиппа будет засекречено на 90 лет для защиты королевы"Девятый в очереди на престол, он будет защищать себя в деле о сексуальном насилии в США "как частное лицо". Источники во дворце сообщили, что "безжалостное и быстрое" решение "широко обсуждалось" в королевской семье после неудачной попытки Эндрю убедить судью отклонить гражданский иск, в котором он обвиняется в изнасиловании", - говорится в сообщении.

Напомним, судебный иск против герцога Йоркского подала американка Вирджиния Джуффре. Женщина обвинила его в сексуальном насилии, которое он совершил 20 лет назад, когда ей было всего 17 лет.

Женщина утверждает, что еще несовершеннолетней стала жертвой влиятельного педофила и миллиардера Джефри Эпштейна, который заставлял ее оказывать сексуальные услуги своим знакомым, среди которых был и принц Эндрю.

До этого, в 2019 году, Джуффре публично обвиняла принца в насилии, он эти обвинения отвергал. Однако на фоне скандала был вынужден отказаться от исполнения королевских обязанностей.

Также герцога Йоркского в сексуальных домогательствах обвинила 43-летняя бывшая помощница скандального финансиста Джеффри Эпштейна Джоанна Шоберг. По ее словам, принц надругался над ней, когда ей был 21 год, – трогал ее за грудь и другие части тела.

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