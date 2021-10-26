Взрывом были разрушены стены пищеблока и перекрытия.

В Киевской области произошел взрыв на территории действующего детского сада.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Киевской области.

Спасателям о случившемся сообщили днем 26 октября, после чего на место взрыва отправился дежурный караул из Василькова и пгт Калиновка. В совокупности - две машины и 10 спасателей.

ЧП произошло в селе Кодаки (Обуховский район), где по предварительной информации случился взрыв газа в смежном с котельной пищеблоке детсада "Вербиченька". Дальнейшего горения при этом не последовало.

Читайте такжеВ Одессе "заминировали" почти 200 детских садов: взрывы якобы должны произойти сегодняВ результате взрыва были разрушены стены пищеблока и перекрытия, однако ни о погибших, ни о пострадавших не сообщается.

На данный момент причина взрыва устанавливается.

Ранее УНИАН сообщал о другом инциденте в одном из детсадов Киевщины - в Броварах воспитатели частного потеряли 2-летнего мальчика, которого нашли прохожие и вызвали полицию.

Также в январе стало известно об обстреле детского сада в Одессе. На момент обстрела в дошкольном учреждении детей уже не было. В результате никто не пострадал.

Автор: Станислав Кожемякин