Информации о пострадавших нет.

Вблизи города Бровары Киевской области минувшей ночью произошел мощный взрыв, пишут очевидцы в соцсетях.

Соответствующее видео опубликовано в Телеграм-канале "Киев оперативный".

"Со слов местных жителей был сильный взрыв и начался пожар. Информация уточняется", - сказано в сообщении.

В комментариях под публикацией многие жители подтвердили факт взрыва.

"Взрыв на промзоне. Втортех. Уже полчаса как все работают. Туча дыма продолжает накрывать жилые районы", - написал житель города в половине второго ночи.

Спустя полчаса он сообщил, что дым прекратился, спасатели и "скорая" уехали.

В пресс-службе ГУ ГСЧС Киевской области информацию об инциденте пока не комментировали.

Накануне сообщалось, что в Киевской области произошел взрыв на территории действующего детского сада. ЧП произошло в селе Кодаки (Обуховский район), где по предварительной информации случился взрыв газа в смежном с котельной пищеблоке детсада "Вербиченька". Дальнейшего горения при этом не последовало.

Также УНИАН сообщал, что в Запорожской области от взрыва водонагревателя серьезно пострадала женщина. Жительница города Степногорск получила многочисленные травмы и попала в больницу.

Автор: Юрий Годован