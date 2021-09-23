Отечественные АЗС установили новые цены на бензин и дизтопливо.

Розничные сети АЗС в Украине 23 сентября откорректировали цены на бензин и дизельное топливо вслед за новым ограничением Министерства экономики.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на WOG и ОККО бензины марки А-95 и А-92 подешевели на 44 коп./л и 50 коп./л, до 31,17 грн/л и 30,49 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях подорожало на 27 коп./л - до 29,59 грн/л.

В результате 23 сентября средняя цена бензина А-92 по Украине снизилась на 10 коп./л, до 29,22 грн/л, бензин А-95 - на 9 коп./л - до 30,10 грн/л, а цена дизтоплива выросла до 28,51 грн/л (+7 коп./ л).

Утром 23 сентября Министерство экономики Украины опубликовало предельную стоимость бензинов в размере 26,17 грн/литр и дизтоплива – 22,59 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС на конец сентября.

Соответственно, с учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина составляет 31,17 грн/л, дизтоплива – 29,59 грн/л.

Как сообщал УНИАН, 14 мая Кабинет министров принял постановление, которым до окончания карантина ввел государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо.

Согласно документу, установлены уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн за литр и бензина – не выше 5 грн за литр.

Осуществлять расчеты обязали "Нафтогаз Украины", который должен их предоставлять Министерству экономики не позднее 3 числа каждого месяца. Средние цены на бензин и дизтопливо должны быть обнародованы до 5 числа каждого месяца.

Автор: Анна Бредихина