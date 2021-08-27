Дорожно-транспортное происшествие с груженым грузовиком произошла на трассе Киев-Харьков. В результате дорога на Харьков была полностью перекрыта.

Об этом сообщил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов в Facebook.

По его словам, возле поворота на Красноград перевернулся грузовик, который перевозил камень.

"На трассе М-03 недалеко от поворота на город Красноград, перевернулся грузовик с камнем. Движение в направлении Харькова полностью заблокирован", - говорится в сообщении.

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"А тем, кто в пути, стоит обратить внимание на то, что объехать ДТП можно только через село Коломацкое", - подытожил Сигегубов.

По данным местных СМИ, водители, которые двигались по трассе в сторону Харькова, почти всю ночь провели в пробке. Спасатели смогли только утром расчистить дорогу.

Как ранее сообщал УНИАН, смертельная авария произошла в Запорожской области. В результате столкновения грузовика и легкового авто погибли два человека. Трагедия произошла 25 августа вблизи села Шелюги на автодороге Акимовка-Кирилловка. По данным спасателей, столкнулись легковушка "ВАЗ" и грузовик "RENAULT".

Автор: Анастасия Горбачева