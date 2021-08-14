Авария произошла ночью против 14 августа на трассе Мукачево - Львов.

В Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором два человека погибли, три - получили травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Сообщение о ДТП на автомобильной дороге государственного значения Мукачево-Львов поступило спасателям в 03:15. По предварительным данным, пятерых людей зажало в автомобиле, и нужна была помощь для их деблокировки.

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Прибыв к месту вызова было установлено, что два человека погибли, трое – травмированы.

Спасатели деблокировали погибших и травмированных. Последних передали медикам для дальнейшей госпитализации.

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Автор: Светлана Закелова