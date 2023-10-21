Дети развлекались в грузовом парке железной дороги и получили удар током.

В ночь на 21 октября в грузовом парке станции Слободка Одесской железной дороги погиб подросток: ребенка ударило током во время опасных игр на крыше вагона.

Об этом утром сообщили в региональном главке Национальной полиции. По данным правоохранителей, трое местных парней 14, 16 и 17 лет, возвращаясь из парка отдыха, проходили через грузовой парк железной дороги, чтобы сократить путь.

"Двое подростков, которые ради развлечения залезли на вагон, получили удар током. В результате 14-летний мальчик погиб на месте, его 16-летнего товарища с ожогами госпитализировали в больницу. Их старший товарищ, который был очевидцем происшествия, не пострадал", - утверждают в полиции.

Сведения об указанном событии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с примечанием "несчастный случай". В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия.

Полицейские призывают граждан соблюдать правила поведения на объектах железнодорожного транспорта, быть внимательными при пересечении железнодорожных путей и ни в коем случае не вылезать на вагоны и под вагоны.

В то же время, за данными пресс-службы Главного управления ГСЧС в Одесской области, погиб один подросток, а двое госпитализированы. Отмечается, что около 01:10 в Службу спасения от очередного "103" поступило сообщение о том, что в селе Слободка Подольского района нужна помощь - необходимо снять детей с вагона.

"Спасатели с помощью трехколенной лестницы, веревки и носилок сняли тело парня. В результате происшествия пострадали подростки 2006 и 2007 годов рождения, которые в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

В Закарпатской области жестоко избили ребенка

Как сообщал УНИАН, в Закарпатской области подросток избил знакомого, а за этим весело наблюдала компания других подростков, которые снимали процесс избиения на мобильные телефоны. В частности, инцидент произошел в селе деловое Раховского района. Пострадавшего - 14-летнего местного жителя, избивал его сверстник. Полиция открыла уголовное дело.

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