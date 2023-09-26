На кадрах видно, что за потерпевшего никто не вступился, хотя среди зрителей было немало людей.

В Закарпатской области несовершеннолетний парень избил другого. За всем этим весело наблюдала компания подростков, поддерживая нападавшего возгласами и снимая все это на телефон.

Как сообщил в Facebook Раховский районный отдел полиции, в ходе мониторинга интернета была обнаружена видеозапись на которой несовершеннолетний парень наносит телесные повреждения другому. Еще несколько подростков стоят рядом и снимают это на мобильные телефоны.

Инцидент произошел в селе Деловое Раховского района. Личности всех участников события уже установлены. Пострадавшим является 14-летний местный житель. Удары ему наносил односельчанин, также 14-летний парень.

Последний вместе с родителями был доставлен в отдел полиции для проведения следственных действий. По данному факту в полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное легкое телесное повреждение.

Несовершеннолетнему потерпевшему правоохранители дали направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы, которая установит степень тяжести полученных им телесных повреждений.

Другие преступления против детей

19 мая украинцев поразила история о жестокое изнасилование 4-летнего ребенка, которую мама доверила ухаживать своей подружке на время визита к врачу.

Полиция выяснила, что надругательство над ребенком совершил один из родственников подруги. Он изнасиловал девочку в доме в то время, когда женщина отвлеклась. Речь идет о 48-летнем педагоге, который работает в одном из местных лицеев.

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