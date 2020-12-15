В Киеве изменены маршруты следования троллейбусов №№30, 27, 22 и 42 из-за повреждения контактной сети на Шулявском путепроводе.

Столичная полиция предупреждает водителей об ограничении движения транспорта по Шулявском путепроводе.

Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Киева.

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"В связи с падением столбов линии электропередач на Шулявском путепроводе движение ограничено в направлении ст. м. Дорогожичи. Выбирайте другие маршруты передвижения по городу, чтобы избежать неудобств", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Департамент транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook сообщил об изменениях маршрута движения троллейбусов №№30, 27, 22 и 42 из-за повреждения контактной сети на Шулявском путепроводе.

Так, троллейбус №30 курсирует сейчас в оба направления через Воздухофлотский пр-т – станцию метро "Лукьяновская" – станцию метро "Дорогожичи".

Движение других троллейбусов организовано: маршрута №22 - к ул. Дегтяревская и Индустриальному путепроводу; № 27 - ст. м. "Почайна" - ул. Дегтяревская; мар-т №42 - до Индустриального путепровода.

Из-за падения столба на Шулявском мосту образовались огромные пробки.

Как сообщили в КГГА, причины падения трех опор освещения на транспортной развязке на Шулявском путепроводе будут устанавливать правоохранительные органы. Генеральный подрядчик реконструкции путепровода уже обратился с заявлением в полицию. Также в полицию с соответствующим заявлением обратился заказчик выполнения работ – КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева».

В настоящее время на месте происшествия работают представители Дирекции, специалисты КП «Киевпастранс» и аварийная бригада КП «Киевгорсвет».

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Автор: Инна Андалицкая