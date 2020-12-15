На Шулявском мосту в Киеве, недавно открытом после ремонта, упало сразу три электроопоры. Движение транспорта замедлено.
Об этом сообщает Киев Оперативный и Киев Сейчас в Telegram.
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Электрические столбы упали, опершись на защитные ограждения моста.
Перебои с движением автомобилей наблюдаются на всех четырех полосах.
Как свидетельствуют данные Google Maps, огромные пробки тянутся вдоль улицы Довженко с перекрестка Молдавской в сторону улицы Вадима Гетьмана до перекрестка с улицей Олексы Тихого.
Пробки образовались на объезде района моста с проспекта Победы.
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