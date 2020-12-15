Перебои с движением автомобилей наблюдаются на всех четырех полосах.

На Шулявском мосту в Киеве, недавно открытом после ремонта, упало сразу три электроопоры. Движение транспорта замедлено.

Об этом сообщает Киев Оперативный и Киев Сейчас в Telegram.

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Электрические столбы упали, опершись на защитные ограждения моста.

Перебои с движением автомобилей наблюдаются на всех четырех полосах.

Как свидетельствуют данные Google Maps, огромные пробки тянутся вдоль улицы Довженко с перекрестка Молдавской в сторону улицы Вадима Гетьмана до перекрестка с улицей Олексы Тихого.

Пробки образовались на объезде района моста с проспекта Победы.

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Автор: УНИАН