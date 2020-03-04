"Луганская народная руина". Житель Первомайска рассказал, как люди выживают в "ЛНР"

Собеседник УНИАН Максим Калюжный (имя и фамилия изменены в целях безопасности) родился, вырос и работал в Первомайске. После начала российской агрессии мужчина переехал на подконтрольную Украине территорию. И, хотя в Первомайске остались его бабушка и дедушка, три года их не навещал. В начале 2020 года съездить в оккупированный город Максим был вынужден из-за ухудшения здоровья своих родных. Прожив в оккупации одну неделю февраля и вернувшись в Киев, Максим поделился с УНИАН впечатлениями.

Первомайск – город, по северо-западным пригородам которого сейчас проходит линия разграничения сил на Донбассе (после подписания Минских соглашений). И, по словам Максима, после трех лет жизни вне оккупации, возвращение на Родину было мучительным.

«Ранее из Северодонецка (сейчас - областной центр Луганской области), в Первомайск (подконтрольная территория самопровозглашенной «Луганской народной республики»), можно было доехать за 20 минут. Сейчас это занимает почти 12 часов. Там дорога очень разбитая. Маршрутка едет какой-то «змейкой». По пути стоят несколько блокпостов - как с нашей стороны, так и с неконтролируемой Украиной. На каждом блокпосте – проверки. Особенно «трясут» молодежь. Пенсионеров почти не трогают. Смотрят, что везут. Например, я вез водку сувенирную, но ее забрали. Также проверяют телефон. Могут порыться в переписке, фотографиях... Поэтому заранее соцсети лучше удалить, фотографии подчистить. На каждом блокпосте спрашивают (как наши, так и в «ЛНР») о причинах поездки, о том, не участник ли АТО...», - рассказывает Максим.

В самом Первомайске его удивило то, что дороги за эти годы совсем не ремонтировались. Как во время начала активных военных действий по ним проехали танки и бронетехника, в таком виде они и стоят до сих пор, превращаясь в «направления». Тротуары тоже разбиты.

«Город постепенно оживает. Ямы от снарядов делают клумбами, а вот дороги, конечно, ужасные. Они уже и не дороги во многих местах, а «направления», и даже зарастают кустами. Почему за них никто не берется, я не знаю. Может, еще ждут, что город попадет под обстрелы», - рассказывает Максим.

А вот следов разрушения от попадания снарядов во многих многоэтажных жилых домах, по его словам, уже нет, их почти все успели залатать. Лишь в частных домах, в которых нет хозяев, дыры от снарядов все еще зияют, дома рушатся.

В двухэтажный дом Максима тоже попал снаряд. Прямое попадание. В результате, в его квартире выбило все окна. Он заколотил их, а позже родственники заменили их на пластиковые. Городские службы дыру от снаряда заложили кирпичом.

Максим говорит, что был бы и рад продать свою квартиру. Все его близкие родственники, кроме бабушки и дедушки, разъехались, кто куда, но за годы АТО жилье в Первомайске сильно подешевело: в центре города за 2-комнатную квартиру просят 6 тыс долларов, но на такую сумму найти покупателей нереально.

Что же касается работы городских служб, то мужчина отмечает, что коммунальные службы города не бездействуют: опавшие листья вывозятся, деревья обрезают. «Правда, с водой проблемы. То водовод прорвет, то в него снаряд попадет. Воды, бывает, нет неделями. Приходится ведрами из колонки носить», - рассказывает Максим.

По его словам, с продуктами питания проблем в городе нет – в магазинах, которые работаеют, их предостаточно. Однако цены не радуют.

В основном, на полках товары из России. Кроме того, предприимчивые местные вспомнили о 90-х – временах «кравчучек» – и с помощью ручных тележек регулярно возят продукты из Станицы Луганской, через блокпосты. Зачастую, таким образом в Первомайск доставляют овощи и фрукты. На подконтрольной Украине территории они стоят дешевле.

«На пенсию, которую выплачивают в «ЛНР», особо не пошикуешь. Мои дедушка и бабушка получают по 2000 рублей, а это около 700 грн», - говорит Максим.

В Первомайске магазины, кафе и даже ночной клуб работают до 22.00. Жителям дается один час, чтобы дойти домой. С 23:00 и до 4-х утра – комендантский час. Ранее ограничения были до 8-ми утра. Изменения в режим комендантского часа внесли из-за того, что много автобусов, курсирующих через город, приезжают в Первомайск рано утром.

К слову, в оккупированном Луганске развлекательные заведения работают круглосуточно. Но в 23:00 двери просто закрывают: хочешь не хочешь, а продолжаешь находиться внутри до завершения комендантского часа...

Сегодня Первомайск промышленным городом назвать нельзя. До войны в пригороде работало шесть угольных шахт. Сейчас все они закрыты. В городе действовали до десятка промышленных предприятий. Остался работающим только Первомайский электромеханический завод (имени Карла Маркса), но, очевидно, работает он не на полную мощность.

Не работает и железнодорожная станция, пути разрушены и поезда в Первомайск не ходят. Автобусное же сообщение есть и с Украиной, и с Россией. Автобусом можно добраться до Харькова, Москвы, Белгорода (РФ) или Станицы Луганской. Но цены на билеты «кусаются». Так, чтобы доехать до Белгорода, придется выложить 1300 российских рублей (как упоминалось выше, это почти вся пенсия жителя Первомайска).

«Как говорится, особо не наездишься. Да и кто бы ездил? В городе, в основном, остались пенсионеры. В моем доме из восьми квартир, проживают только одни соседи. Остальные выехали, закрыв все на замки в ожидании лучших времен», - говорит Максим.

Те же, кто, по разным причинам, остался, просто привыкли так жить. Как привыкли к регулярным обстрелам в пригороде.

«Звуки выстрелов слышны в городе почти каждый день, но они стали настолько обыденными, что люди их не замечают. Раньше прятались, а теперь могут ходить, делать покупки на местном рынке. А вот собака у моих дедушки и бабушки при выстрелах залезает в будку и скулит», - рассказывает Максим.

Любопытно, что, при таких раскладах, в Первомайске, после длительного перерыва, возобновил работу городской краеведческий музей. Правда, руководство музея жалуется, что многие экспонаты (в частности, картины) из-за сырости, когда помещение не отапливалось, были утеряны. Сейчас помещения отапливают, постепенно открывают залы (некоторое время работал лишь один). Открыт и киноконцертный зал. Тут ведут работу кружки и различные секции. Также работает музыкальная школа. Правда людей, которым это все было бы нужно, в городе практически нет. «ЛНР» превратил когда-то пышущий жизнью город в «луганскую народную руину».

Олег Булашев