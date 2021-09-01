На кадрах с места событий можно видеть, что над рынком поднялся крупный столб дыма.

В Деснянском районе Киева горит рынок "Юность", видео инцидента опубликовали очевидцы.

Как сообщается в публикации dtp.kiev.ua, вчера была предпринята попытка сноса МАФов рынка.

На кадрах с места событий можно видеть, что над рынком поднялся крупный столб дыма. Часть дорожной полосы перекрыта, рядом находтся спецтехника.

В августе сообщалось о пожаре на Троещинском рынке в Деснянском районе Киева.

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Ранее сообщалось, что в Малиновском районе Одессы произошел масштабный пожар в торговых павильонах "Конфискат" с одеждой и обувью. Пламя быстро распространялось по горючим материалам - товару, отделке помещений.

Пожарные ликвидировали пожар на площади в 400 кв. м. Удалось спасти от уничтожения часть павильона и находившийся в нем товар.

Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 39 спасателей и 9 единиц пожарно-спасательной техники. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Как сообщили в социальных сетях местные жители, часть помещений выгорела полностью, от товара, оргтехники и прочего содержимого павильонов ничего не осталось.

Автор: Дмитрий Захаров