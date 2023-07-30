Столкнулись автомобиль и маршрутка - погибли 40-летний водитель легковушки и 56-летняя пассажирка маршрутного автобуса.

В Полтавской области полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором два человека погибли, а еще 11 - получили телесные повреждения. Об этом говорится в сообщении на сайте Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

Отмечается, что ДТП произошло около 15:00 на автодороге между селами Прони и Стаси Полтавского района.

"По предварительной версии следствия, произошло столкновение автобуса РУТА с автомобилем Volkswagen Tiguan. В результате ДТП на месте происшествия погиб 40-летний водитель легковушки и 56-летняя пассажирка маршрутного автобуса", - отметили в полиции.

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Сейчас известно, что телесные повреждения различной степени тяжести получили пассажирка легковушки и 10 пассажиров автобуса, среди которых один малолетний ребенок. Пострадавших доставили в больницу.

На момент столкновения в автобусе находились 17 пассажиров и водитель.

Так, по данному факту было начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Сегодня сообщалось о еще одном ДТП

Утром сегодня, в Турции на трассе Алания-Анталия вблизи поселка Окурджулар произошло ДТП, в котором погибла гражданка Украины.

Микроавтобус, перевозивший туристов (граждан Казахстана) из отеля в аэропорт, врезался в грузовик, остановившийся на светофоре. Погиб водитель-гражданин Турции и гид - гражданка Украины.

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