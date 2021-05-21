В Калушском районе Ивано-Франковской области произошла смертельная авария с грузовиком. Машина сорвалась в реку.
Как рассказали в полиции области, грузовой автомобиль-лесовоз КамАЗ съехал с дороги около 22:09 в селе Шевченково Выгодской ТГ и упал в воду с моста. Два человека погибли.
"Тела двух погибших нашли и вытащили работники ГСЧС, еще один мужчина получил травмы, ему медики оказывали помощь", - сообщили правоохранители.
Читайте такжеВ Николаеве мать, зарезавшая младенца, не смогла прийти на суд: вновь родилаПо предварительной информации, погибшие - водитель 1979 года рождения, житель села Лолин и пассажир 1994 года рождения, который жил в селе Подлески.
Еще одного пассажира 1991 года рождения забрали в больницу.
Причину аварии устанавливает расследование, однако предварительно, водитель не справился с управлением.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Звал детей "смотреть мультики": в Северодонецке осудили депутата-педофила
- 13-летний подросток утонул, спасая брата: подробности трагедии в Винницкой области
- На Волыни контрабандисты вертолетом переправляли сигареты через границу
- В Киеве загорелся ресторан: в сети показали видео масштабного пожара
- Ночная стрельба в Киеве: пострадавшего забрали в больницу (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram