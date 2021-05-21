Спасатели вытащили тела двух погибших.

В Калушском районе Ивано-Франковской области произошла смертельная авария с грузовиком. Машина сорвалась в реку.

Как рассказали в полиции области, грузовой автомобиль-лесовоз КамАЗ съехал с дороги около 22:09 в селе Шевченково Выгодской ТГ и упал в воду с моста. Два человека погибли.

"Тела двух погибших нашли и вытащили работники ГСЧС, еще один мужчина получил травмы, ему медики оказывали помощь", - сообщили правоохранители.

Читайте такжеВ Николаеве мать, зарезавшая младенца, не смогла прийти на суд: вновь родилаПо предварительной информации, погибшие - водитель 1979 года рождения, житель села Лолин и пассажир 1994 года рождения, который жил в селе Подлески.

Еще одного пассажира 1991 года рождения забрали в больницу.

Причину аварии устанавливает расследование, однако предварительно, водитель не справился с управлением.

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Автор: Катерина Комолова