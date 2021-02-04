Точную причину смерти должна установить экспертиза.

В детском саду села Новая Михайловка Полтавской области внезапно умерла ассистент воспитателя, девушка 2001 года рождения.

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Как сообщается в сводке Департамента по вопросам оборонной работы, гражданской защиты и взаимодействия с правоохранительными органами Полтавской ОГА, инцидент произошел 3 февраля, около 15 часов.

Предварительное заключение врачей относительно трагедии - биологическая смерть до прибытия бригады экстренной медицинской помощи. Точную причину смерти должна установить экспертиза.

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Автор: УНИАН