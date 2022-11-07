Сейчас ему грозит пожизненное заключение.

Полиция Житомирщины сообщила о подозрении в умышленном убийстве 46-летнему адвокату, который убил своего знакомого и женился на его девушке.

Как отмечает пресс-служба ГУ НП в Житомирской области, следствие установило, что мужчина во время застолья в хмельном дурмане застрелил конкурента, вывез к карьеру и утопил вместе с лодкой. Впоследствии подозреваемый женился на 20-летней девушке убитого. Сейчас ему грозит пожизненное заключение.

Убийство произошло весной этого года. В полицию обратилась женщина, которая сообщила об исчезновении 31-летнего сына. В последний раз она видела его 26 апреля.

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Полицейские выяснили, что в день исчезновения он был в компании знакомых в доме одного из них в областном центре. Однако, никто не мог объяснить, куда исчез мужчина, ссылаясь на избыток алкоголя.

В июле в Богунском карьере обнаружили труп неизвестного мужчины. Тело было обернуто в резиновую лодку.

"Даже на первый взгляд было понятно, что неизвестный уже давно находится в водоеме и смерть его была далеко неестественной. Почти сразу оперативники идентифицировали погибшего как 31-летнего пропавшего. Впоследствии судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной его смерти стало проникающее огнестрельное дробное ранение в жизненно важные органы", - говорится в сообщении.

Несколько месяцев следователи собирали доказательства причастности 46-летнего мужчины к этому убийству. Выяснилось, что в тот день между хозяином дома и гостем возник банальный мужской конфликт - из-за 20-летней девушки, которая нравилась обоим. Для одного из них он закончился трагически. Сначала драка, а потом выстрел из дробовика.

Подозреваемый тщательно пытался скрыть содеянное и максимально уничтожить улики. Тело мужчины следующей ночью вывезли из дома к водоему, где переложили в лодку. Ее дно пробили, позаботившись о достаточном бремеи для затопления. Почти три месяца тело находилось в воде.

"Сейчас за умышленное убийство 46-летнему мужчине грозит до 15 лет заключения. Также сейчас устанавливается роль и каждого из других невольных очевидцев или свидетелей этой драмы. За это время 20-летняя девушка, из-за которой и возник конфликт, стала женой подозреваемого и готовится к материнству", - отмечают в полиции.

Громкие убийства на Житомирщине

19 сентября неподалеку с. Гальчина Андрушевской общины Житомирской области обнаружили тело 18-летней девушки со следами насильственной смерти. Девушка пошла на прогулку в пятницу и до определенного времени общалась с родными по телефону. Когда же связь с ней оборвалась, мать обратилась к правоохранителям.

Горя на Житомирщине наделали и российские оккупанты. В частности, в селе Юровка 42-летний Владимир Ободзинский в результате российского удара двумя 500-килограммовыми бомбами по его дому потерял свою семью - 40-летнюю жену Наталью, 14-летнего сына Владимира, 19-летнюю дочь Иванну и годовалых внуков Веронику и Дениса.

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