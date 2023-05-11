К сделке причастен руководитель местного предприятия-производителя алмазного инструмента и его сообщник, имеющий подконтрольный бизнес на территории страны-агрессора.

Служба безопасности Украины заблокировала в Полтавской области схему нелегальной поставки в Россию товаров критического экспорта, в том числе спецоборудования для производства зенитно-ракетных комплексов С-300.

Как сообщает пресс-центр СБУ, к организации сделки причастен руководитель местного предприятия-производителя алмазного инструмента и его сообщник, имеющий подконтрольный бизнес на территории страны-агрессора.

Отмечается, что фигуранты наладили механизм скрытой переправки продукции, используемой также предприятиями военно-промышленного комплекса страны-агрессора.

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Как проинформировали в спецслужбе, среди "заказчиков" товара были представители Курского электроаппаратного завода, которому отправляли инструментарий для производства энергозащитных систем на объектах военно-морского флота РФ.

"Также дельцы контактировали с московским предприятием "НПП Торий", которое изготавливает комплектующие для российских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400. В результате комплексных мероприятий сотрудники СБУ предотвратили вывоз в Россию более 100 единиц новой партии товара. По данным следствия, для реализации сделки дельцы сначала отправляли продукцию своим сообщникам в одну из стран Южного Кавказа. Оттуда "посылки" переправляли по адресу подконтрольной коммерческой структуры в РФ", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что в результате обысков в производственных и офисных помещениях фигурантов обнаружены документы с доказательствами преступных действий, печати подконтрольных фигурантам российских компаний, занимавшихся реализацией продукции на территории РФ, а также боевые припасы к автомату Калашникова.

Обоим злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), а директору предприятия еще дополнительно – по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Разоблачение коллаборантов в Украине

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