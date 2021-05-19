В Житомире в колбасе нашли хвост и лапы крысы.
Об этом в Facebook рассказал Олег Гаврилов.
"Это просто какой-то позор! Это реальная жесть! Я военный, видел в своей жизни много чего, поверьте мне, но колбасу с крысиными лапами – впервые такое вижу!"- возмутился житомирянин.
Он рассказал, что купил колбасу в магазине, а дома его ждала страшная находка.
В комментариях разгорелся скандал. Мужчину обвинили в том, что это фейк.
"Там же видно, что приложил", "Постановка", - говорят пользователи.
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Также на публикацию дал ответ и сам производитель.
"С такими заявлениями люди сразу обратились бы к нам и в контролирующие органы. Поскольку это случаи, которые просто не допустимы. Но почему-то ни один из ваших постов, а за последнее время их было много, и все ваши друзья, которые их и публиковали, не обратились ни к нам, ни в защиту прав потребителей и не в один из госорганов для проверки такой вот информации... А прикрываться формой наших защитников, это уже вообще", - ответил производитель.
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