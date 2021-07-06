Часть "лакомства" мужчина съел и обнаружил неладное по вкусу.

Житель Харькова показал, что обнаружил в купленной сосиске в тесте. Судя по фото, у мясного изделия давно вышли все сроки для употребления.

Соответствующие фото опубликовал харьковский Телеграм-канал "ХС Харьков" 6 июля.

"Вчера днём купил себе сосиску в тесте в магазине "Посад", который находится на Киргизской, 15/30. Продавец мужчина продал мне вот такой продукт. Пожалуйста, покажите это людям, чтобы они были аккуратны", - написал мужчина.

На снимках видно, что сосиска полностью покрылась толстым слоем плесени.

Отдельно покупатель описал свои эмоции после осознания того, что часть "продукта" уже употреблена. "Я честно ох**л, не было слов когда я это увидел, и понял что половину этой х**ни я уже съел", - пишет харьковчанин.

Подобные инциденты в Украине последнее время происходят практически регулярно. Не так давно житель Сум обнаружил стекло в обычной колбасе, купленной по акционной цене в супермаркете возле дома. До этого в Житомире мужчина нашел в купленной колбасе хвост и лапы крысы. Он признался, что видит подобное впервые в жизни.

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Автор: Юрий Годован