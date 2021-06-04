Покупатель пожаловался на нарушение своих прав как потребителя.

Житель Сум обнаружил стекло в обычной колбасе, купленной по акционной цене в супермаркете возле дома. Ранее в Житомире мужчина нашел в колбасе хвост и лапы крысы.

Об этом сообщает телеканал "Украина 24".

В комментарии журналистам Виктор рассказывает, что едва не поужинал стеклом. "Обнаружил, когда начал откусывать кусочек. Думал, что это кость. Когда вынимаю - стекло", - говорит он, уточняя, что стеклянный камень был размером с горошину.

Мужчина считает что ему повезло - стекло попало на зуб и он не проглотил его.

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Администратор супермаркета, где была куплена колбаса, проверив чек и товар, вернула за него деньги. Директор магазина убеждает, что до сих пор жалоб на этот продукт не поступало. Якобы колбасу делают специально для этой сети супермаркетов.

Пострадавший потребитель написал заявление в Службу защиты прав потребителей, прикрепив чек и соответствующие фото.

"Если подтвердится факт попадания опасного фактора в продукт потребления, то оператор рынка понесет административную ответственность, а вся опасная продукция будет возвращена с реализации", - пояснил заместитель управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Евгений Лазоренко.

Производителю грозит штраф, его размер - не выше 500 гривень. В случае попадания пострадавшего потребителя в больницу - производитель обязан бы был оплатить лечение.

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Автор: Юрий Годован