Тело подростка, отец которого найден погибшим вчера, обнаружили отдыхающие.

Сегодня в курортном поселке Затока Одесской области обнаружен мертвым 13-летний мальчик, который пропал вчера во время купания в Черном море.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области. Тело подростка, отец которого найден погибшим 17 июля, обнаружили отдыхающие.

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"В 11:50 отдыхающими на пляже базы отдыха "Ирина" в воде у берега обнаружено тело", - уточнили в управлении.

Обстоятельства гибели ребенка и его отца устанавливают правоохранители.

Трагедия в Затоке: что известно

17 июля в Затоке Одесской области на берег выбросило мертвого мужчину, который вместе с 13-летним сыном купался в море.

Тело 49-летнего мужчины без внешних признаков насильственной смерти достали из воды. Ребенка искали до сегодня.

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Автор: Ольга Робейко