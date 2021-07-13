Гигиеническим требованиям не соответствует вода в прибрежных зонах трех районов популярного курортного поселка.

В Одесской области на побережье поселка Затока Белгород-Днестровского района морская вода не соответствует санитарным нормам.

Об этом журналистам сообщили в государственном учреждении "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины".

Отмечается, что на прошлой неделе (по 11 июля включительно) отбирались пробы для проведения лабораторных исследований состояния качества морской воды.

В частности, пробы были взяты в определенных контрольных точках на 22-х официальных пляжах Одессы и Одесской области.

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Всего отобрано 139 проб, из них 93 – на санитарно-микробиологические показатели и 46 – на санитарно-химические показатели. Не соответствуют гигиеническим требованиям три пробы морской воды по санитарно-микробиологическим показателям в пгт Затока: прибрежные зоны районов "Центральный", "Солнечный" и "Лиманский".

Напомним, на прошлой неделе эпидемиологи заявляли, что гигиеническим нормам не соответствует морская вода на пляжах в двух рекреационных зонах поселка Затока Одесской области – районах "Центральный" и "Солнечный".

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Автор: Лариса Козовая