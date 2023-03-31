Бомба пролежала в хлеву хозяина довольно долгий период.

В одном из населенных пунктов Херсонской области на частном дворе нашли авиационную бомбу ФАБ-500.

Об этом сообщило Министерство обороны. "Саперы Госспецтрансслужбы уничтожили авиационную бомбу ФАБ-500, которая была найдена на одном из частных дворов в населенном пункте Херсонской области. Бомба пролежала в хлеву хозяина довольно долгий период. На обращение местных жителей, команда саперов вывезла взрывоопасный предмет в безопасное для людей место, за пределы населенного пункта, и уничтожила", - говорится в сообщении.

Отмечается, что воронка, которая образовалась в ходе подрыва, - радиусом 18,5 м и глубиной 6 м, а взрывная волна достигает 1,5 км.

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Что такое ФАБ-500

Эта бомба была разработана в СССР. Это 500-килограммовая авиабомба общего назначения с фугасной боеголовкой, которую в основном используют ВВС РФ. Оригинальная модель М-54 была выпущена в 1954 году, а версия М-62 появилась в 1962 году и предназначалась для внешнего лафета истребителя-бомбардировщика. Бомба неуправляемая, имеет один носовой предохранитель и совместима с большинством моделей советских самолетов.

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