Детей нашли в поле, они даже успели обустроить место, в котором можно было спрятаться, сообщили правоохранители.

В городе Кагарлык Киевской области в среду утром, 6 октября, трое мальчиков сбежали из школы и никому не сказали, где могут находиться.

По данным директора школы, учащиеся самовольно оставили учебное заведение около 11 часов, говорится на странице Полиции Киевской области в Facebook.

Позже правоохранители выяснили, что мальчики три дня назад договаривались, что сбегут в лес. Начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов поделился в соцсети, что беглецы найдены в четверг, 7 октября, в 4:45.

По его словам, мальчиков нашли в кукурузном поле. Небытов добавил, что дети бродили по полю среди ночи и даже обустроили место, в котором можно было спрятаться.

В полиции раскрыли личные данные пропавших:

Дмитрий Мостипан, 2008 года рождения;

Дмитрий Польский, 2009 г. р.;

Максим Штыков 2009 г. р.

Небытов отмечал, что "путешественникам" по 12 лет.

Напомним, в августе во Львовской области двое мальчиков-жителей города Стрый в возрасте 12 и 13 лет сбежали из дома, чтобы "путешествовать". Детей нашли на расстоянии более 30 км от Стрыя – возле села Дроговиж.

Автор: Екатерина Присяжнюк