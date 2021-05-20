Он сам привез девочку домой.

В Баштанском районе суд арестовал 38-летнего обидчика малолетней девочки.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

17 мая жительница одного из сел района сообщила в полицию, что несколько дней назад изнасиловали ее 12-летнюю дочь.

Девочка рассказала матери о том, что 13 мая, когда она играла на улице, отец ее подружки пригласил ее поговорить в автомобиль, вывез за село, где угостил мороженым и заставил выпить алкоголь, после чего совершил противоправные действия сексуального характера.

Читайте такжеВ Днепре 11-летнего мальчика два месяца насиловал одноклассник - СМИЧтобы скрыть преступление, мужчина привез девочку домой, куда вызвал полицейских и сообщил, что увидел ее на улице в состоянии опьянения и решил помочь, привезя к месту проживания.

Тогда медики назначили ребенку амбулаторное лечение. Она не жаловалась на то, что в отношении нее было совершено преступление, или на состояние здоровья.

38-летнему злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 152 УК Украины «Изнасилование лица, не достигшего четырнадцати лет». В соответствии с санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Суд избрал подозреваемому содержание под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога.

Досудебное следствие продолжается. Назначено проведение ряда необходимых экспертиз.

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Автор: Людмила Жерновская