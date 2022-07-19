Автомобили трех работников были сожжены, а автомобиль местного активиста облили кислотой.

Председатель Независимого профсоюза работников РАЭС Юрий Нестерук, комментируя дело об избиении пожилой женщины с летальным исходом, совершенное сыном бывшего генерального директора Ровенской атомной электротанции (РАЭС) Евгением Павлишиным, сообщил, что на работников РАЭС и местных жителей оказывается давление и устраиваются расправы.

Об этом глава Независимого профсоюза работников РАЭС заявил в ходе пресс-конференции, сообщают Українські новини.

"В такой тяжелый период, когда в стране идет война, когда люди гибнут, "мажоры" позволяют себе черт-те что, как в данном случае избиение привело к смерти человека. Профсоюз РАЭС и общественность города возмущены этой ситуацией. У самого Евгения Павлишина более 140 случаев нарушение законодательства и противоправных действий, был возбужден ряд уголовных дел. Закрытие предыдущих дел уверило Евгения Павлишина, что ему все сходит с рук, отец - влиятельный человек, у которого все "схвачено" на уровне как города, так и области", - сказал Юрий Нестерук.

Общественность города Вараш не уверена, что Евгений Палишин, который виновен в смерти пожилой женщины, будет наказан согласно законодательству. Но горожане требуют, чтобы на старшего сына экс-гендиректора РАЭС распространялись нормы закона и права, как и на других граждан.

"Еще один случай возмутил общественность города - после нападения Российской Федерации на Украину, во избежание призыва младшего сына Антона Павлишина в ВСУ Павел Яремович Павлишин, пользуясь своим служебным положением, трудоустроил его на РАЭС. Более того, если бы Антон Павлишин имел профессиональное образование в атомной отрасли, это можно было бы понять. Но, как нам известно, Антон Павлишин учился на стоматолога и даже не закончил обучение", – отметил глава профсоюза.

"Многие работники РАЭС не могут смотреть на беспорядок на станции, превратившейся в питомник произвола и очковтирательства, цинизма и лжи. О состоянии дел на РАЭС они говорят в СМИ, в Интернете и между коллегами. Павел Яремович Павлишин с такими людьми расправляется различными способами - давление на работе, несдача экзаменов, давление на членов семьи. Более того, людям, поднимавшим острые вопросы о его деятельности и определенных его подчиненных, начали массово сжигать автомобили. Автомобили трех работников были сожжены, а автомобиль местного активиста облили кислотой", – подчеркнул Юрий Нестерук.

Ранее Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" сообщила, что гендиректор Ровенской АЭС Павлишин, старший сын которого Евгений Павлишин избил пожилую женщину, переведен на должность директора Обособленного подразделения (ОП) "Атомремонтсервис".

В сообщении "Энергоатома" подчеркнули, что "указанное кадровое решение также будет способствовать объективному и беспристрастному расследованию правоохранительных органов по избиению и последующей смерти 64-летней женщины в Варашском районе Ровенской области".

Как сообщали Українські Новини, дело о смерти избитой сыном гендиректора Ровенской АЭС женщины пытаются замять – якобы умерла из-за падения в больнице.

Также директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик заявил, что Павел Павлишин очередной раз пытается "отмазать" сына от наказания за жестокое преступление.

Ранее сын гендиректора Ровенской АЭС Евгений Павлишин избил пожилую женщину.