Потасовка началась после того, как лидер движения SaveФОП Сергей Доротич попытался через полицию прорваться к зданию парламенту, оцепленному силовиками.

Под Верховной Радой произошла потасовка между участниками акции SaveФОП и правоохранителями.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По их данным, потасовка началась после того, как лидер движения SaveФОП Сергей Доротич попытался через полицию прорваться к зданию парламенту, оцепленному силовиками. Его задержали правоохранители.

Как сообщили УНИАН в полиции Киева, они сейчас собирают информацию по этому случаю.

Корреспондент УНИАН с места события сообщает, что вышедших на митинг предпринимателей силовики оттесняют с улицы Грушевского на площадь Конституции.

Акция SaveФОП началась в 9:00. Она связана с рассмотрением сегодня на внеочередном заседании парламента правок по предпринимателям в законодательных актах и Налоговом кодексе. Участники митинга просят эти правки поддержать.

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Внеочередное заседание парламента

Председатель ВР Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве по требованию 165 народных депутатов внеочередного заседания парламента в четверг, 23 сентября, в 16:00.

На повестке дня - четыре законопроекта, которые касаются вопросов налогообложения и фискальной политики.

Среди них два проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины и Налоговый кодекс по отмене норм, которые предусматривают усиление фискального давления путем расширения сферы применения регистраторов расчетных операций.

Также в повестке дня законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно изменения подхода к определению объема доходов для применения упрощенной системы налогообложения и законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно упрощенного учета доходов физических лиц - предпринимателей.

Авторы: Денис Прядко, Надя Пришляк, Антонина Доломанжи