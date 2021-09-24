Она расправилась с 8-летней девочкой, ее мамой и старенькой соседкой.

Жительницу Львовщины приговорили к пожизненному заключению за три убийства.

Об этом рассказали в отделе информационной политики Львовской областной прокуратуры.

В декабре 2015 года жительница Сокальского района пила алкоголь вместе со своей 28-летней знакомой у той дома. Когда хозяйка вышла на улицу, в доме осталась ее восьмилетняя дочь. Девочка сделала замечание гостье по поводу употребления алкоголя, однако та разгневалась и убила ребенка железным масляным обогревателем.

Хозяйка вернулась в дом и увидела мертвым своего ребенка. Тогда гостья решила убить и ее. Тем же обогревателем женщина ударила подругу по голове, а затем убила ее железными вилами. От нанесенных травм последняя скончалась на месте.

Читайте такжеИз-за бурного секса пара умудрилась перевернуть машину (фото)На следующее утро убийца вернулась на место своего преступления, чтобы убедиться в смерти жертв. Увидев девочку, она засомневалась, что та мертва, поэтому взяла нож и начала бить им труп в шею.

Покидая дом, женщина заметила 70-летнюю соседку убитых, которая наблюдала за ней через дорогу. Тогда подсудимая решила избавиться еще и от нежелательного свидетеля. Для этого она взяла со двора кирпич, зашла за старушкой в ее дом и забила до смерти ударами по голове.

В итоге женщину задержали и обвинили в совершении умышленных убийств (п. 1 ч. 2 ст. 115, п. 2 ч. 2 ст. 115, п. 9 ч. 2 ст. 115, п. 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Теперь суд поддержал позицию прокуроров и признал обвиняемую виновной. Женщине назначено самое суровое наказание - пожизненное лишение свободы.

Ранее стало известно, что подозреваемого в жестоком убийстве 19-летней Львовской студентки Дарьи Косенок, которое произошло в конце марта, не будут судить. В заключении экспертов относительно состояния здоровья мужчины говорится, что он страдает временным болезненным расстройством психической деятельности и не может осознавать значение своих действий или управлять ими.

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Автор: Катерина Комолова