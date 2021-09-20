Сейчас прокуроры добиваются проведения дополнительной экспертизы, чтобы определить, были ли у парня проблемы со здоровьем до совершения преступления.

Подозреваемого в жестоком убийстве 19-летней львовской студентки Дарьи Косенок, которое произошло в конце марта, признали душевнобольным.

Как сообщил УНИАН и. о. заместителя руководителя Галицкой окружной прокуратуры Роман Попович, об этом свидетельствуют результаты судебно-психиатрической экспертизы.

По его словам, в заключении экспертов о состоянии здоровья подозреваемого говорится, что в настоящее время он страдает временным болезненным расстройством психической деятельности в форме полиморфного психотического расстройства и не может осознавать значение своих действий и управлять ими.

Как отметил Попович, поскольку дело было открыто по факту убийства (ч. 1 ст. 115 УК) парню избрали меру пресечения в виде ареста. Сейчас он находится в областной психиатрической больнице.

"Был ли подозреваемый больным в момент совершения преступления или его психика была нарушена после произошедшего, – это пока неизвестно. Это эксперты смогут установить, лишь когда он будет в больнице. Поэтому мы ходатайствуем о принудительном лечении, чтобы провести дополнительную экспертизу", - сказал представитель прокуратуры.

Впрочем, как сообщает Zaxid.net, родители девушки сомневаются в выводах львовских психиатров и требуют независимой судебно-психиатрической экспертизы в Днепре или в Киеве.

"Он "косит" под больного. Они пишут, что у него какие-то психические расстройства, но это все бред", - заявляет отец девушки Андрей Косенок. По его мнению, таким образом убийца его дочери хочет избежать наказания.

"Мы требуем проведения независимой экспертизы. Каким бы ни было заключение независимой экспертизы, я его приму. Есть много вопросов к львовской экспертизе, выводы очень обтекаемые. Сейчас он болен, а ответить, был ли он болен тогда, они не могут. Раз не могут, пусть еще раз проводят экспертизу ", - отмечает мать девушки Анна Косенок.

"Он имел водительские права, был программистом, адекватным человеком. Я уверена, что он может симулировать психическую болезнь", - добавляет она.

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Убийство Дарьи Косенок - что известно

19-летнюю студентку Львовского национального университета им. Ивана Франко Дарью Косенок 29 марта объявили в розыск. А уже на следующий день ее нашли мертвой в съемной квартире в центре Львова.

Правоохранители насчитали на теле погибшей девушки девять ножевых ранений. А через несколько часов задержали и предполагаемого убийцу – ее парня Нестора Литвинчука. Во время задержания он признался в содеянном.

Автор: Мирослава Бзикадзе