Местные жители утверждают, что парень умер из-за удара электрическим током в храме.

В селе Тарасовка Львовского района в пятницу, 2 июля, в 21:45 погиб 14-летний парень.

В департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА сообщили, что парня якобы убила молния. Но, как рассказали журналистке ТСН местные жители, парень умер из-за удара электрическим током в храме.

По их словам, в церкви проходят ремонтные работы. В момент трагедии там снимали деревянный пол - планировали поставить новый с подогревом. Восьмиклассник прислуживал в храме и в ту ночь помогал рабочим. Под полом парень якобы нашел металлическую трубу, в которой был неизолированный кабель. Когда подросток взял ее трубу в руку, его ударило током, от чего он умер.

Читайте такжеПрятались под деревом от грозы: в Черкасской области молния убила двух человек (фото)

Известно, что пол в храме ставили в 1977 году, там даже нашли записку с именами мастеров, которые ее вкладывали. Однако все они уже умерли, а потому не у кого спросить, для чего они оставили в трубе провод.

Известно, что покойный мальчик закончил 8 класс. Его и младшего брата мама воспитывала самостоятельно.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко