Больше всего пострадал 15-летний парень. Он получил ожоги I-II степеней, поражено 35% поверхности тела.

В селе Сновидовичи Сарненского района Ривненской области молния поразила двух человек.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Ривненский областной центр экстренной медицинской помощи.

Сообщение о несчастном случае поступило к медикам 22 апреля в 15:45. Фельдшер рассказала, что односельчанин привез двух человек с ожогами от удара молнии.

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Медики осмотрели двух мужчин (31 и 15 лет). У одного пострадавшего были ожоги левой части тела, у другого - правой части тела. Больше всего пострадал 15-летний парень. Он получил ожоги I-II степеней, поражено 35% поверхности тела.

По словам мужчины, который привез пострадавших, когда они втроем ехали из леса на подводе, начался дождь, во время которого молния поразила двух человек.

Работники скорой оказали необходимую медицинскую помощь и в 17:00 доставили пострадавших в Рокитновскую центральную районную больницу.

В 23 часа санитарным автомобилем отделение выездной экстренной медицинской помощи Центра в сопровождении врача-комбустиолога младшего пострадавшого доставили в ожоговый центр Ривненской областной клинической больницы.

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Автор: Денис Прядко