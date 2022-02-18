В салоне автомобиля находились шестеро пассажиров, никто из них не пострадал.

На Львовщине задержали 20-летнего парня, который в состоянии алкогольного опьянения стрелял в микроавтобус с пассажирами.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Отмечается, что 18 февраля в 03:00 в полицию поступило сообщение от 37-летнего жителя Тернополя о том, что в селе Наконечное Яворовского района неизвестный мужчина совершил выстрел из пистолета в его микроавтобус "Мерседес Вито" и повредил боковое стекло автомобиля.

В салоне автомобиля находились шестеро пассажиров, никто из них не пострадал.

Читайте такжеНа Житомирщине отец избил дочь расческой, потому что у него не получалась прическаПравоохранители установили, что выстрел совершил 20-летний житель района, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина металлическими шариками из рогатки стрелял по окнам офиса президента.

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